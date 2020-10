Am späteren Nachmittag notierte der Euro mit 1,1793 Dollar nur knapp darunter. Die Gemeinschaftswährung knüpfte damit an ihre Vortagesgewinne an.Zum Franken bewegte sich der Euro derweil nur wenig. Das EUR/CHF-Währungspaar lag am frühen Abend bei 1,0779 nach 1,0788 am Morgen bzw. 1,0786 am Vorabend. Für USD/CHF ergab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...