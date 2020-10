Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.10.2020 / 17:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Jens Nachname(n): Holstein

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

MorphoSys AG

b) LEI

529900493806K77LRE72

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006632003

b) Art des Geschäfts

Verkauf von Aktien (Performance Shares) aus dem ablaufenden Long-Term-Incentive-(LTI-)Programm 2016 im Rahmen der Vergütung als Vorstandsmitglied; insgesamt erhielt Herr Holstein 13.677 Aktien aus diesem Programm

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 103,25 EUR 5162,50 EUR 101,00 EUR 5050,00 EUR 100,00 EUR 3400,00 EUR 100,00 EUR 1600,00 EUR 100,00 EUR 5000,00 EUR 99,60 EUR 4980,00 EUR 98,50 EUR 1379,00 EUR 98,50 EUR 3546,00 EUR 99,00 EUR 4950,00 EUR 99,00 EUR 4950,00 EUR 98,50 EUR 3841,50 EUR 98,50 EUR 1083,50 EUR 98,56 EUR 197,12 EUR 98,50 EUR 4728,00 EUR 98,00 EUR 4900,00 EUR 98,00 EUR 3822,00 EUR 98,00 EUR 1078,00 EUR 97,10 EUR 4855,00 EUR 97,00 EUR 4171,00 EUR 97,00 EUR 679,00 EUR 97,00 EUR 4850,00 EUR 97,50 EUR 4875,00 EUR 98,00 EUR 4900,00 EUR 97,70 EUR 4885,00 EUR 97,50 EUR 4875,00 EUR 97,50 EUR 1852,50 EUR 97,50 EUR 2632,50 EUR 97,50 EUR 390,00 EUR 97,50 EUR 4875,00 EUR 98,00 EUR 4900,00 EUR 97,30 EUR 4865,00 EUR 97,14 EUR 4857,00 EUR 97,04 EUR 4852,00 EUR 96,26 EUR 4813,00 EUR 96,00 EUR 4800,00 EUR 96,00 EUR 4800,00 EUR 96,00 EUR 4800,00 EUR 97,00 EUR 4850,00 EUR 97,00 EUR 4850,00 EUR 97,10 EUR 1747,80 EUR 97,10 EUR 3689,80 EUR 97,10 EUR 2427,50 EUR 97,10 EUR 6408,60 EUR 97,10 EUR 29421,30 EUR 98,00 EUR 5782,00 EUR 98,00 EUR 43218,00 EUR 98,32 EUR 1081,52 EUR 98,30 EUR 6782,70 EUR 98,28 EUR 15331,68 EUR 98,26 EUR 1375,64 EUR 98,40 EUR 38277,60 EUR 98,40 EUR 10922,40 EUR 98,20 EUR 1080,20 EUR 98,20 EUR 4419,00 EUR 98,20 EUR 19050,80 EUR 98,00 EUR 196,00 EUR 98,00 EUR 39004,00 EUR 98,04 EUR 98,04 EUR 98,02 EUR 4116,84 EUR 98,00 EUR 15386,00 EUR 98,10 EUR 19620,00 EUR 98,10 EUR 19620,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 97,9893 EUR 440952,0400 EUR

e) Datum des Geschäfts

2020-10-02; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

