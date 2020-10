Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Papiere von Nel Asa. Die Pilotanlage mit einem Elektrolyseur von Nel zur Gewinnung von grünem Wasserstoff in Schweden ist inzwischen in Betrieb und erhält nun weitere finanzielle Unterstützung. Bei den Verkäufen steht Bayer auf dem 2. Platz, die Ratimhagentur Moody's hat ihren Ausblick für Bayer angepasst.