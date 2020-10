FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 20. Oktober:

MITTWOCH, DEN 07. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cropenergies, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Landgericht verhandelt über Geldbuße gegen einen Telekommunikationsdienstleister wegen Verstößen gegen den Datenschutz. Der Bundesbeauftragten für den Datenschutz hatte gegen 1&1 eine Geldbuße von 9,55 Millionen Euro verhängt. EUR: Europaparlament debattiert über Wirecard-Skandal

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 08/20

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt, 1. Halbjahr 2020 08:45 FRA: Handelsbilanz 08/20

09:00 SPA: Industrieproduktion 08/20

09:00 EUR: EZB-Sitzung ohne Ratsbeschluss

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen 3 Mrd EUR 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 15./16.9.20

21:00 USA: Konsumentenkredite 08/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Klagen der Stadt Fehmarn und eines Landwirts zum Großprojekt Feste Fehmarnbeltquerung DEU: Digitale Konferenz "Für ein gesundes Europa"

+ 13:30 Eröffnung durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) DEU: Sondersitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Betriebe zur aktuellen Situation des Einzelhandels, der Gastronomie und der Hotellerie sowie Vorbereitungen auf einen möglichen "Corona-Herbst" DEU: Fortsetzung der Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Hessen, Niedersachsen und Bremen HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

DONNERSTAG, DEN 08. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 CHE: Givaudan, 9Monatsumsatz

07:00 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen

07:30 AUT: OMV, Trading Update Q3

08:00 GBR: Imperial Brands, Trading Statement

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 USA: TV-Debatte zwischen den Vizepräsidentschaftskandidaten für die US-Wahl 2020. In der University of Utah werden der republikanische Vizepräsident Mike Pence und die Vize-Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, aufeinander treffen. 08:00 DEU: Handelsbilanz 08/20

08:00 DEU: Inlandstourismus 08/20

08:00 DEU: Insolvenzen Juli 2020 einschl. Trendindikator September 2020 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Creditreform Wirtschaftsforum zu Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand in Deutschland und Sachsen Herbst 2020 DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Klagen der Stadt Fehmarn und eines Landwirts zum Großprojekt Feste Fehmarnbeltquerung THA: Internationaler Frauengipfel Global Summit of Women (bis 10.10.) FREITAG, DEN 09. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 DEU: Hannover Rück - Presselunch (online) anlässlich Rückversicherer-Treffen in Baden-Baden AUS: Cimic Group, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 09/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), 07/20 08:00 GBR: BIP 08/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 08/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 08/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 08/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 08/20

16:00 USA: Großhandel Lagerbestände/Umsatz 08/20

EUR: S&P Ratingergebnis Polen

EUR: Fitch Ratingergebnis Lettland

EUR: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Albanien

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) nach Mitgliederversammlung MONTAG, DEN 12. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 DEU: Online-Pk zu DSAGLive "Zukunft mit Weitsicht! Nachhaltig gewinnt" der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/20

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 08/20

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 09/20 (vorab)

07:45 CHE: Seco Konjunkturprognose 10/20

13:00 USA: IWF und Weltbank, Jahrestagung (Online) Interview mit EZB-Chefin Lagarde SONSTIGE TERMINE

11:45 SWE: Bekanntgabe des Wirtschaftsnobelpreises durch Schwedens Wissenschaftsakademie DIENSTAG, DEN 13. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/20

07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:40 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

Über Nacht CHN: Handelsbilanz 09/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 09/20 (detailliert)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 09/20

11:00 DEU: ZEW-Index 08/20

14:30 USA: Verbraucherpreise 09/20

14:30 USA: Realeinkommen 09/20

14:30 USA: IWF und Weltbank, Jahrestagung (online) Pk zum World Economic Outlook DEU: Online-Pk Deutsche Bundesbank zu Finanzstabilitätsbericht MITTWOCH, DEN 14. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: ASML Holding, Q3-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen

09:00 DEU: "Branchengipfel" des Instituts für Automobilwirtschaft unter anderem mit Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender Daimler AG, und Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender Porsche AG 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:30 DEU: Trumpf, Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2019/2020 11:55 USA: Unitedhealth Group, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/20

06:30 JPN: Industrieproduktion 08/20 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 08/20 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 08/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit. 30 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR 14:30 USA: Erzeugerpreise 09/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

USA: Fortsetzung IWF und Weltbank Jahrestagung (online) bis 16.10.2020 DONNERSTAG, DEN 15. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Roche, 9Monatsumsatz

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q4-Zahlen

13:15 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3 Operation Report

DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

CHE: Temenos, Q3-Zahlen

USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 09/20

03:30 CHN: Erzeugerpreise 09/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Empire State Index, 10/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/20

14:30 USA: Phily-Fed-Index 10/20

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

USA: Fortsetzung IWF und Weltbank Jahrestagung (online) bis 16.10.2020 SONSTIGE TERMINE

BEL: Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel DEU: Online-Kongress Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA) DEU: Abschluss des Probebetriebs im neuen Hauptstadtflughafen BER FREITAG, DEN 16. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

12:45 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 09/20

10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/20 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 08/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/20 (2. Schätzung)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/20

15:15 USA: Industrieproduktion 09/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 09/20

16:00 USA: Konsumklima Uni Michigan 10/20

EUR: Moody's Ratingergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Mitgliederversammlung des Deutschen Bauernverbandes. Auf dem Programm steht die Rede von Bauernpräsident Joachim Rukwied zur Gesamtsituation in der Landwirtschaft, eine Rede von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und die Wahl des Vorstands. MONTAG, DEN 19. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

SWE: Investor AB, Q3-Zahlen

USA: IBM, Q3-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 09/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 09/20

16:00 USA: NAHB-Index 10/20

SONSTIGE TERMINE

LUX: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister - 1. Tag (bis 20.10.2020) DIENSTAG, DEN 20. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: UBS, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Kuehne + Nagel, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen

08:00 NOR: Yara Interantional, Q3-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

SWE: Volov AB, Q3-Zahlen

USA: Philip MOrris, Q3-Zahlen

USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

USA: Texas Instruements, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 09/20 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 09/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 09/20

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Beginn Prozess zu «Cum-Ex»-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden BEL: Green Week 2020 - Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik. Eine Eröffnungsveranstaltung findet am 19. Oktober in Lissabon statt. °

