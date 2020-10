POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburg verschärft seine Corona-Regeln angesichts zunehmender Ansteckungen vor allem im Nachbarland Berlin. Ab Sonntag gilt eine Maskenpflicht nicht nur in öffentlichen Bussen und Bahnen und im Einzelhandel, sondern auch in Bürogebäuden und Aufzügen - aber erst ab 35 neuen infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam an. Ein Mund-Nasen-Schutz ist dann auch in Gaststätten ein Muss, wenn man nicht am Platz sitzt. Wer privat feiert, darf ab dem Wert nicht mehr so viele Gäste einladen. Die neuen Regeln gelten zunächst bis zum 8. November.

Der Regierungschef begründete die neuen Beschränkungen mit steigenden Corona-Zahlen. "Es ist jetzt nicht die Zeit für Lockerungen", sagte Woidke. Jeder einzelne müsse Sorge dafür tragen, "dass Schulen und Kitas weiter offen bleiben können". Es gehe auch darum, dass in den Betrieben weiter gearbeitet werde. Die Zeit werde im Herbst nicht einfacher. Woidke bat darum, nicht in Risikogebiete zu reisen./vr/DP/fba