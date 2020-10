Jerome Powell, Vorsitzender des Federal Reserve System, hält eine Rede auf der 62. Jahrestagung der National Association for Business Economics. Wichtige Zitate "Wir sollten weiterhin alles tun, was wir können, um die Abwärtsrisiken für die Aussichten in den Griff zu bekommen". "Fiskal- und geldpolitische Maßnahmen haben eine starke, aber unvollständige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...