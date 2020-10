Die Aktienindizes an der Wall Street begannen den Tag kaum verändert - Energieaktien legen bei steigenden Rohölpreisen weiter zu - Die Anleger warten auf neue Entwicklungen bei den Konjunkturverhandlungen. Nachdem sie am Montag kräftige Gewinne verzeichnet hatten, eröffneten die wichtigsten Aktienindizes in den USA am Dienstag wenig verändert, da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...