FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag wenig verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Nachmittag bei 174,23 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,51 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Robuste Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten die Anleihen nur vorübergehend. Die deutsche Industrie hatte im August mehr Aufträge erhalten als erwartet. "Das sind unzweifelhaft gute Nachrichten. Das verdient kräftigen Applaus", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Der Erholungskurs bei den Auftragseingängen bleibe intakt. Die Corona-Scharte werde schrittweise ausgewetzt, so Gitzel.

Händler sprachen von einer Stabilisierung am Anleihemarkt. Die Nachricht von US-Präsident Donald Trumps gesundheitlicher Erholung hatte noch am Montag für Zuversicht gesorgt und die Anleihen belastet. Trump war nach einer dreitägigen Krankenhaus-Behandlung wegen seiner Covid-Erkrankung ins Weiße Haus zurückgekehrt.

US-Notenbankchef Jerome Powell hat sich für weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Konjunktur durch Parlament und Regierung ausgesprochen. Der US-Kongress hat seit März bereits Konjunkturpakete mit einem Volumen von rund drei Billionen Dollar auf den Weg gebracht, was mehr als zehn Prozent der Wirtschaftsleistung entspricht. Nun streiten die beiden großen Parteien aber seit Monaten über ein weiteres Paket. Finanzminister Steven Mnuchin und die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sprachen am Montag über Detailfragen und wollen dies am Dienstag fortsetzen./jsl/he