WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut mit klaren Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 34,00 Punkte oder 1,59 Prozent auf 2175,10 Einheiten. Auch das internationale Umfeld zeigte sich erneut freundlich.

Vor allem die Erholung von US-Präsident Trump sorgt für etwas Auftrieb, hieß es von Marktkommentatoren. Zudem hoffen die Anleger auf eine baldige Einigung rund um weitere US-Konjunkturhilfen.

Auch aktuelle Konjunkturnachrichten fanden Beachtung: So hat die deutsche Industrie hat im August mehr neue Aufträge erhalten als erwartet. Das US-Handelsdefizit ist im August so hoch ausgefallen wie seit 14 Jahren nicht mehr. Die Importe übertrafen die Exporte um 67,1 Milliarden Dollar. Das ist ein Plus von 5,9 Prozent zum Vormonat und der höchste Wert seit August 2006.

Unter den Einzelwerten rückten Andritz mit einem satten Kursanstieg um 7,56 Prozent auf 29,30 Euro in den Fokus. Laut einem Marktbeobachter haben die Analysten von JPMorgan die Einstufung von "neutral" auf "overweight" angehoben und das Kursziel von 39 auf 40 Euro erhöht.

Der steirische Maschinenbauer hat ein im Frühling 2020 gestartetes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen, war zudem am Vorabend bekannt geworden. Von März bis heute, Montag, wurden 661.500 Stück Aktien - das sind 0,64 Prozent am stimmberechtigten Grundkapital - im Wert von 18,1 Millionen Euro zurückgekauft.

Gut nachgefragt zeigten sich auch die heimischen Bankwerte in einem starken europäischen Branchenumfeld. So zogen Bawag um 3,28 Prozent an und Raiffeisen konnten um 2,73 Prozent zulegen. Erste Group verbesserten sich um 2,96 Prozent.

Aktien der OMV zeigten sich 2,59 Prozent im Minus. Allerdings wurden die Titel des heimischen Mineralölkonzerns heute ex-Dividende gehandelt. Semperit kamen nach den deutlichen Vortagesgewinnen etwas zurück und schlossen knapp ein Prozent tiefer. Zu Wochenbeginn waren die Aktien noch um fast zehn Prozent nach oben geklettert.

Telekom Austria gewannen leicht um 0,16 Prozent auf 6,12 Euro. Die RCB empfiehlt die Aktien weiterhin zum Kauf. Neben der Anlageempfehlung "Buy" bestätigte RCB-Analyst Bernd Maurer in einer kürzlich veröffentlichten Studie auch sein Kursziel von 7,50 Euro./ger/APA/fba