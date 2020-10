Brüssel (ots) - Der Präsident des Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR), Apostolos Tzitzikostas, wird die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Plenartagung des Europäischen Ausschusses der Regionen (https://cor.europa.eu/de/events/Pages/140th-CoR-plenary-session--.aspx) (CoRplenary) am 13. Oktober willkommen heißen. Kanzlerin Merkel wird die Prioritäten des deutschen Ratsvorsitzes erläutern, dabei auf die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in den Aufbauplänen der EU eingehen und Überlegungen zur Zukunft Europas anstoßen.Die Debatte am 13. Oktober um 14.30 Uhr wird live per Webstream übertragen (und kann über die AdR-Website (https://cor.europa.eu/Pages/cor-plenary-session-webstreaming.html) oder über Europe by Satellite (EbS) (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/) verfolgt werden).Im Anschluss an die Ausführungen der Kanzlerin findet ein einstündiger Austausch mit den Mitgliedern des Europäischen Ausschusses der Regionen - Kommunal- und Regionalpolitiker aus allen EU-Mitgliedstaaten - statt. Dabei soll es unter anderem um den Zusammenhalt gehen, der laut Jahresbarometer zur Lage der Gemeinden und Regionen (https://cor.europa.eu/de/our-work/Pages/EURegionalBarometer-2020.aspx) einen Eckpfeiler für die Erholung Europas bildet. Im Mittelpunkt der Debatte steht die Frage, welchen Beitrag zur EU die eine Million gewählten Regional- und Kommunalpolitiker leisten können und welche Rolle ihnen im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas zukommt. Zudem soll die Rolle der Städte und Regionen bei der Förderung widerstandsfähiger, nachhaltiger und umweltfreundlicher Gemeinden erörtert werden.Hintergrund:Der Europäische Ausschuss der Regionen (https://cor.europa.eu/de) (AdR) ist die Versammlung der Regional- und Kommunalvertreter aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten. Er wurde 1994 auf der Grundlage des Vertrags von Maastricht errichtet und hat die Aufgabe, die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in den Entscheidungsprozess der EU einzubinden und sie über die EU-Politik zu informieren. Das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission hören den AdR in den für die Städte und Regionen relevanten Politikbereichen an. Alle 329 Mitglieder und 329 stellvertretenden Mitglieder des Europäischen Ausschusses der Regionen müssen entweder ein auf Wahlen beruhendes Mandat innehaben oder in ihrer Heimatregion beziehungsweise Heimatstadt gegenüber einer gewählten Versammlung politisch verantwortlich sein.Pressekontakt:Michele CerconePressesprecher des PräsidentenTel.: +32 (0)498 9823 49michele.cercone@cor.europa.euCarmen SchmidlePressereferentinTel.: +32 (0)494 725787carmen.schmidle@cor.europa.euOriginal-Content von: Europäischer Ausschuss der Regionen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133076/4726867