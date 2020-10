Tesla reduziert den Preis für sein Model 3 in China deutlich. Auch Kunden in Europa können sich vermutlich bald über Preisnachlässe bei Tesla freuen.? Neue Batterien machen günstigeren Preis möglich? Nachfrage in China unter den Erwartungen? Model 3 könnte auch in anderen Ländern günstiger werdenDer US-Autobauer Tesla hat in China ein leicht veränderten Model 3 auf den Markt gebracht. Die aus der Gigafactory aus Shanghai stammenden E-Autos werden nicht nur zu einem geringeren Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...