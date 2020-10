BERLIN (dpa-AFX) - Internationale Krisenherde wie Berg-Karabach, Libyen und das östliche Mittelmeer werden am Mittwoch (13.00 Uhr) voraussichtlich den Bundestag beschäftigen. Denn zum Auftakt der Sitzungswoche stellt sich Außenminister Heiko Maas (SPD) den Fragen der Abgeordneten. In einer Aktuellen Stunde geht es ferner um die Forderung der Grünen nach einem Moratorium beim Bau von Autobahnen und Bundesstraßen. Darüber hinaus soll am Mittwoch das Abgeordnetengesetz verschärft werden. Den Parlamentariern droht dann in Zukunft ein Ordnungsgeld von mehreren zehntausend Euro, wenn sie Spenden nicht korrekt anmelden oder unzulässige Zuwendungen annehmen./ax/DP/fba