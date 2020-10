The GEO Group Inc. (ISIN: US36162J1060, NYSE: GEO) zahlt am 23. Oktober 2020 eine Quartalsdividende von 34 US-Cents je Aktie an die Aktionäre. Record day ist der 16. Oktober 2020. Damit kürzt das Unternehmen die Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 29,2 Prozent. Die GEO Group ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf "Reentry Facilities" spezialisiert hat. ...

