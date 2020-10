Aktien: Moderna wird Trump nicht helfen

Anzeige / Werbung

Vor der Präsidentschaftswahl Anfang November wird der amerikanische Biotechkonzern Moderna keinen Antrag auf eine Sonderzulassung für ihren Corona-Impfstoff mehr einreichen. Dies geht aus einem Bericht der "Financial Times" hervor. Sie zitiert Firmenchef Stephane Bancel mit der Aussage, eine umfassende Zulassung für alle Teile der amerikanischen Bevölkerung werde wohl erst im Frühjahr stehen. Der 25. November dürfte jedoch der Tag sein, an dem das Unternehmen über genügend Sicherheitsdaten verfüge, um einen Antrag auf Notfallzulassung zu stellen. Voraussetzung sei, dass die Sicherheitsdaten gut sind, der Impfstoff also als sicher gelte.

Das Biotechunternehmen hatte im New England Journal of Medicine einen Beitrag veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass laut einer Studie an 40 Personen der Altersgruppen 56 bis 70 Jahre sowie über 71 Jahre Dosen von 25 Mikrogramm und 100 Mikrogramm des Wirkstoffs mRNA-1273 getestet worden seien. Dabei habe sich herausgestellt, dass er genauso wirke wie bei der Gruppe der 18- bis 55-Jährigen. Gleichzeitig seien bei den Tests keine schweren Nebenwirkungen aufgetreten.

Die US-Regierung hatte bereits dem Kauf von 100 Millionen Dosen mRNA-1273 zugestimmt, mit einer Option auf den Kauf von weiteren 400 Millionen Dosen. Moderna verfügt über eines der am weitesten fortgeschrittenen Impfstoff-Projekte bei Covid-19. Das in Cambridge, Massachusetts, ansässige Unternehmen treibt die Boten-RNA (mRNA)-Wissenschaft voran. mRNA-Medikamente sollen die Körperzellen dazu bringen, intrazelluläre, membranständige oder sezernierte Proteine zu produzieren, die einen therapeutischen oder präventiven Nutzen haben können und das Potenzial haben, ein breites Spektrum von Krankheiten zu bekämpfen.

Moderna-Aktie mit entscheidendem Test

Die Aktie von Moderna ist nach einem rasanten Aufschwung in einen Seitwärtstrend übergegangen. Derzeit wird der Widerstand bei rund 70 Dollar getestet, ein nachhaltiger Sprung über diese Marke ist noch nicht gelungen. Der kurzfristige Aufwärtstrend seit Anfang September ist jedoch intakt und stützt den Vormarsch, der zügig einen Durchbruch des Widerstands bringen sollte. Sonst droht ein erneuter Rückschlag.

