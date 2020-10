DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Die chinesischen Börsen bleiben wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag geschlossen.

TAGESTHEMA

Dialog Semiconductor rechnet für das dritte Quartal mit einem höheren Umsatz als bisher angenommen. Wie die Gesellschaft mitteilte, dürfte der Umsatz für das am 25. September beendete Quartal bei ungefähr 386 Millionen US-Dollar liegen. Zuvor hatte der Hersteller von integrierten Mixed-Signal-Schaltungen am 5. August einen Umsatz für das dritte Quartal in einer Bandbreite von 340 bis 380 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.

Als Grund für die optimistischere Schätzung erklärte die Gesellschaft, im gesamten Portfolio hätten sich die Trends verbessert, dies besonders in den Bereichen PMICs, Bluetooth Low Energy und CMICs, die durch die andauernd starke Verbrauchernachfrage nach Kopfhörern, Fitnesstrackern, Digitaluhren, Notebooks und Tablets angetrieben werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich dieser Trend im vierten Quartal 2020 fortsetzen wird.

Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 am 5. November 2020 veröffentlichen.

TAGESTHEMA II

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands dürfte im August leicht gesunken sein. Zwar prognostizieren die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte einen Anstieg von 1,5 Prozent, doch sprechen die inzwischen veröffentlichten Daten zum Industrieumsatz dagegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten am Mittwoch um 8.00 Uhr.

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe ist im August gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gesunken. Der enge Zusammenhang zwischen Umsatz und Produktion spricht dafür, dass auch der Output zurückgegangen ist. Sachlich begründet ist diese Erwartung durch die Entwicklung im Automobilsektor, wo es im August vermehrt zu Betriebsferien mit kompletten Werksschließungen kam. Die Commerzbank hatte bereits vor Veröffentlichung der Umsatzdaten darauf verwiesen, dass die Autoproduktion nach ihrer eigenen Saisonbereinigung gefallen sein dürfte. Da die Autoindustrie der wichtigste Teil des verarbeitenden Gewerbes ist, dürfte das auch die gesamte Produktion spürbar beeinflusst haben. Die von Branchenverband VDA veröffentlichten Produktionszahlen für September deuten darauf hin, dass der letzte Monat des dritten Quartals wieder stärker ausgefallen ist.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Cewe Stiftung & Co KGaA 2,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe August saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm - US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15./16. September

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 (Volumen offen) 11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 4,0 Mrd SEK Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 1,0 Mrd SEK 11:30 DE/Auktion 0,0-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 3,0 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 0,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 2,5 Mrd GBP 12:00 CZ/Auktion 1,20-prozentiger Anleihe mit Laufzeit März 2031 im Maximalvolumen von 3 Mrd CZK Auktion 1,50-prozentiger Anleihe mit Laufzeit April 2040 im Maximalvolumen von 2 Mrd CZK 12:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit August 2041 im Volumen von 750 Mio GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.843,50 0,41 S&P-500-Indikation 3.367,25 0,70 Nasdaq-100-Indikation 11.298,00 0,73 Nikkei-225 23.391,46 -0,18 Schanghai-Composite Feiertag +/- Ticks Bund -Future 174,52 -3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.906,02 0,61 DAX-Future 12.791,50 -0,58 XDAX 12.809,58 -0,58 MDAX 27.668,00 -0,14 TecDAX 3.110,47 -0,41 EuroStoxx50 3.233,30 0,41 Stoxx50 2.921,25 -0,11 Dow-Jones 27.772,76 -1,34 S&P-500-Index 3.360,97 -1,40 Nasdaq-Comp. 11.154,60 -1,57 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,55 +33

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit etwas schwächeren Kursen rechnen Händler am Mittwoch an Europas Börsen. Zunächst könnten die US-Vorlagen mit zwei schlechten Nachrichten bremsen: Zum einen hat US-Präsident Trump die Verhandlungen zu einem weiteren Wirtschafts-Hilfspaket eingestellt. Langfristig mehr Tragweite für die Börsen habe aber ein Untersuchungsbericht des US-Wettbewerbsausschusses. Er stelle nun endlich fest, dass die Marktmacht der US-Technologiekonzerne einem Monopol gleichkomme. Damit werde eine Zerschlagung der "FAANG"-Unternehmen von Facebook bis Google ein Thema für die Börsen. Aufgrund ihrer extrem hohen Marktkapitalisierung dürften die zu erwartenden Kursverluste ihrer Aktien auch vermeintlich marktbreite Indizes wie den S&P-500 nach unten ziehen.

Europäische Technologiewerte könnten sich davon aber eventuell entkoppeln, hoffen Händler. Denn eine Monopol-Diskussion betreffe sie überhaupt nicht, und das Geschäft der Branche laufe sehr gut. So hat Dialog Semiconductor am Vorabend ihre Umsatzprognose erhöht. Die Futures auf Euro-Stoxx-50 und DAX erholen sich daher am Morgen schon wieder von den Verlusten am Vorabend.

Rückblick: Freundlich - An den Aktienmärkten ist es nach einem verhaltenen Start nach oben gegangen. Auf der einen Seite gab es erneut Nachrichten, dass es mit der Impfstoffentwicklung zur Bekämpfung von Covid-19 weiter vorangeht. Auf der anderen Seite belasteten die aktuellen Infektionsraten der Corona-Pandemie - vor allem in Paris. 11,8 Prozent nach oben schossen PostNL. Der Logistiker hatte die Prognose angehoben. Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt gehörten während der vergangenen Monate die Aktien aus dem Reisesektor. Hier gab es am Dienstag deutliche Gewinne. Anleger setzten mit den Impfstoffhoffnungen darauf, dass demnächst häufiger in den Auslandsurlaub geflogen wird. Der Sektor der Reiseunternehmen gehörte mit einem Plus von knapp 3 Prozent zu den großen Gewinnern des Tages. Überrascht reagierten Marktteilnehmer auf die Meldung, dass Engie das Kaufangebot für ihren Suez-Anteil von Veolia akzeptiert hat. Suez gewannen 4,6 Prozent, Veolia 2 Prozent und Engie 2,8 Prozent. Die Zahlen der Restaurant Group waren erwartet schlecht ausgefallen. Das Geschäftsmodell sei aber intakt und die Konkurrenz geringer, hieß es. Für den Wert ging es um 4,5 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Gestützt wurde der Markt von guten Daten zu den Auftragseingängen in Deutschland. Im Reise- und Luftfahrtsektor stiegen Lufthansa um 6,8 Prozent, für den Triebwerkshersteller MTU ging es um 4,7 Prozent nach oben. Auch der Kurs von Tui, die von den Reisebeschränkungen mit am stärksten betroffen ist, kletterte um knapp 9 Prozent. Positiv für Nordex wurde ein neuer Großauftrag aus den USA gewertet. Die Titel gewannen 8,1 Prozent. Nach einer Platzierung von 5,9 Prozent der Aktien durch Großaktionär Kering verloren Puma 1,1 Prozent. Puma schlossen aber deutlich über dem Platzierungspreis - ein positives Signal. Grenke scheint das Vertrauen der Investoren zurückgewonnen zu haben, für die Aktie ging es nach dem Plus am Vortag um weitere knapp 10 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutlich nach unten ging es am Dienstag mit dem nachbörslichen Gesamtmarkt, der damit der Schwäche an der Wall Street folgte. Dort hatte das Scheitern eines Hilfspakets die Kurse nach unten gedrückt. Bei den Einzelwerten verteuerten sich Dialog um 5,2 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose nach oben genommen hatte. Die TLG-Aktie gab nur leicht nach. Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger fordert von dem Unternehmen eine Sonderprüfung wegen des möglicherweise zu hohen Kurses beim Kauf von Aroundtown-Aktien. Auch Aroundtown bewegten sich nur wenig. Minimal nach oben ging es mit Medigene. Das Unternehmen berichtete über einen ausgeweiteten Patentschutz seiner Technologien.

USA / WALL STREET

