Die Aktionäre des amerikanischen Technologiekonzerns Hewlett Packard Enterprise Co. (ISIN: US42824C1099, NYSE: HPE) erhalten am heutigen Mittwoch eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,12 US-Dollar (Record date war der 9. September 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,48 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite von 5,02 Prozent beim aktuellen Aktienkurs von 9,56 US-Dollar (Stand: 6. Oktober 2020). Nach der ...

