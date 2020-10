DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Die chinesischen Börsen bleiben wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten für ein neues Corona-Hilfspaket abgebrochen. Trump schrieb am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe seine Unterhändler angewiesen, die Gespräche bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November einzustellen. Die Demokraten, Trumps Republikaner und die Regierung hatten seit Monaten über ein neues Hilfspaket gerungen, um Bürger und Wirtschaft angesichts der verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie zu unterstützen. Oppositionsführerin Nancy Pelosi telefonierte zuletzt wiederholt mit Finanzminister Steve Mnuchin. Nach einem 2,2 Billionen schweren Rekordhilfspaket im Frühjahr verlangten die Demokraten nun mehr Mittel, als die Republikaner und das Weiße Haus zusagen wollten. Die Oppositionspartei, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit stellt, hatte zuletzt Vorschläge für neue Hilfen im Umfang von 2,2 Billionen Dollar vorgelegt. Das Weiße Haus will jedoch nicht mehr als 1,6 Billionen Dollar genehmigen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15./16. September

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.376,75 +0,98% Nasdaq-100-Indikation 11.333,50 +1,05% Nikkei-225 23.376,99 -0,24% Hang-Seng-Index 24.116,34 +0,57% Kospi 2.386,01 +0,85% Shanghai-Composite FEIERTAG S&P/ASX 200 6.036,40 +1,25%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Zunächst folgten die Börsen den schwachen US-Vorgaben, nachdem ein rasches weiteres staatliches Hilfspaket in den USA zunächst vom Tisch ist, erholten sich im Verlauf aber weitgehend wieder. Die Börsianer hatten bis zuletzt auf eine Einigung noch vor den Präsidentschaftswahlen gehofft. Dass früher oder später Stimulierungsmaßnahmen kommen dürften, gelte jedoch als ausgemachte Sache, heißt es von Teilnehmern. In Tokio zeigte sich der Yen kaum bewegt gegenüber Dienstagmorgen. Yakult Honsha büßen 6,8 Prozent ein, nachdem Danone mitgeteilt hat, seine 6,6-prozentige Beteiligung an dem japanischen Getränkehersteller für rund 554 Millionen Dollar zu verkaufen. In Sydney profitiert der S&P/ASX 200 von im Rahmen des neuen Haushaltsplans angekündigte Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft. Gestützt wird die Stimmung auch von Arbeitsmarktdaten, die auf einen Beschäftigungszuwachs hindeuten. In Südkorea bereiten wieder gestiegene Corona-Infektionszahlen sorgen, die erstmals seit einer Woche die Marke von 100 am Tag überschritten haben.

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen US-Handel sprang der Aktienkurs von Levi Straus um 10,6 Prozent auf 16,30 US-Dollar, nachdem der Bekleidungshändler dank des Online-Geschäfts einen Quartalsgewinn und Umsätze über den Erwartungen erzielt hat. Der Nettogewinn betrug im dritten Quartal 27 (Vorjahr: 124) Millionen Dollar bzw. 0,07 (0,30) Dollar je Aktie. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn bei 31 Millionen Dollar bzw. 0,08 Dollar je Anteilsschein. Der Umsatz fiel auf 1,1 (1,5) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem GAAP-Verlust von 0,30 Dollar je Aktie gerechnet bei einem Umsatz von 822 Millionen Dollar. Neptune Wellness gaben 4,1 Prozent nach auf 2,11 Dollar, nachdem das Unternehmen zwei Pressemitteilungen vom 5. Oktober über sein operatives Geschäft und einer Partnerschaft mit Kraft Heinz revidiert hat. Cleanspark knickten um 14,3 Prozent auf 10,70 Dollar ein. Der Softwarehersteller hatte die Ausgabe von neuen Aktien angekündigt, um sich Mittel für Marketing und Produktentwicklung zu beschaffen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.772,76 -1,34 -375,88 -2,68 S&P-500 3.360,95 -1,40 -47,68 4,03 Nasdaq-Comp. 11.154,60 -1,57 -177,88 24,32 Nasdaq-100 11.291,27 -1,89 -217,79 29,29 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 992 Mio 851 Mio Gewinner 1.163 2.290 Verlierer 1.869 773 Unverändert 109 71

Schwach - Nach einem richtungarmen Start sind die Kurse an der Wall Street am Dienstag im späten Verlauf nach unten abgedreht. Grund war die Twitter-Mitteilung von US-Präsident Donald Trump, dass die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten für ein neues Corona-Hilfspaket gescheitert sind. Boeing drehten nach Gewinnen von über 3 Prozent nach unten ab und verloren schließlich 6,8 Prozent. Hier belasteten Aussagen des Konzerns, dass er wegen der Corona-Pandemie in der kommenden Dekade einen Einbruch bei der Nachfrage nach Jetlinern um 2.000 erwartet. Hinzu kamen Medienberichte, denen zufolge American Airlines das Training ihrer Piloten für die Boeing-Problemmaschine 737 MAX verschieben wird. Die Aktie von General Electric sackte um 3,7 Prozent ab. Dem Industriekonzern droht Ungemach. Wie die Gesellschaft am Dienstagabend mitteilte, hat die US-Börsenaufsicht SEC dem Konzern eine "Wells Notice" zugestellt, wonach die Behörde eine Zivilklage wegen möglicher Verstöße gegen die Wertpapiergesetze erwäge. Die Aktien der großen Tech-Unternehmen Amazon (-3,1 Prozent), Alphabet (-2,1 Prozent), Facebook (-2,3 Prozent) und Apple (-2,9 Prozent) litten unter Berichten, wonach ein Unterausschuss des Repräsentantenhauses nach einer mehr als einjährigen Untersuchung eine Aufspaltung der Konzerne empfehlen und das Ausmaß künftiger Akquisitionen begrenzen will. Der Bericht des Gremiums wird jeden Moment erwartet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 1,6 0,14 -104,6 5 Jahre 0,31 -1,7 0,33 -161,1 7 Jahre 0,53 -3,2 0,56 -172,1 10 Jahre 0,75 -4,0 0,79 -169,8 30 Jahre 1,55 -4,3 1,59 -151,8

Der US-Rentenmarkt erholte sich von seinem Schwächeanfall des Vortages, als die positiven Trump-Schlagzeilen die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Juni hievten. Nun half das gescheiterte Corona-Paket den Notierungen aufwärts. Die Rendite ging um 4 Basispunkte auf 0,75 Prozent zurück.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:47 % YTD EUR/USD 1,1734 +0,0% 1,1733 1,1778 +4,6% EUR/JPY 124,08 +0,1% 123,93 124,42 +1,8% EUR/GBP 0,9101 -0,1% 0,9111 0,9071 +7,5% GBP/USD 1,2893 +0,1% 1,2874 1,2984 -2,7% USD/JPY 105,74 +0,1% 105,63 105,64 -2,7% USD/KRW 1159,45 -0,5% 1164,94 1162,37 +0,4% USD/CNY 6,7908 0% 6,7908 6,7908 -2,5% USD/CNH 6,7394 -0,1% 6,7488 6,7325 -3,3% USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,7124 +0,3% 0,7102 0,7151 +1,7% NZD/USD 0,6594 +0,1% 0,6586 0,6631 -2,0% Bitcoin BTC/USD 10.599,26 +0,3% 10.568,01 10.716,13 +47,0%

Am Devisenmarkt zog der Dollar als sicherer Hafen an, nachdem Trump das Scheitern eines Corona-Hilfspakets mitgeteilt hatte. Gegen den Euro legte er um 0,3 Prozent zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,95 40,67 -1,8% -0,72 -29,7% Brent/ICE 42,04 42,65 -1,4% -0,61 -31,4%

Die Hoffnung auf das Zustandekommen eines US-Konjunkturpaketes hatte dem Öl am Vortag die höchsten Tagesgewinne seit Mai beschert, unterstützt von nachlassender politischer Unsicherheit. Rückenwind kam nun vor allem vom Tropensturm Delta, der die Ölproduktion im Golf von Mexiko beeinträchtigen könnte, und von Streiks bei norwegischen Erdölförderanlagen. Am Dienstag stiegen die Preise weiter. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,4 Prozent und europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 2,0 Prozent. Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus den privaten API-Daten hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich jedoch um 0,9 Millionen Barrel.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.885,64 1.877,79 +0,4% +7,85 +24,3% Silber (Spot) 23,57 23,10 +2,0% +0,47 +32,0% Platin (Spot) 867,85 852,00 +1,9% +15,85 -10,1% Kupfer-Future 2,94 2,96 -0,8% -0,02 +4,0%

Die Feinunze Gold gab nach der Montagsrally um 1,4 Prozent ab, der Preis des Edelmetalls sank wieder unter die Marke von 1.900 US-Dollar. Gold hatte am Vortag von der Dollarschwäche profitiert, nun lastete der feste Dollar auf dem Preis.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 07, 2020 01:48 ET (05:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.