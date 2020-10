DJ Transactions in own shares

Hibernia REIT plc (HBRN) Transactions in own shares 07-Oct-2020 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 7 October 2020 Hibernia REIT plc (the "Company") Transactions in own shares The Company announces that on 6 October 2020 it purchased a total of 555,000 of its ordinary shares of EUR 0.10 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. The purchases form part of the Company's &euro25m share buyback programme announced on 7 August 2020. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares 555,000 Nil purchased Highest price paid (per &euro0.9800 n/a ordinary share) Lowest price paid (per &euro0.9670 n/a ordinary share) Volume weighted average &euro0.9738 n/a price paid (per ordinary share) Following the settlement of the above purchases, the Company holds no ordinary shares in treasury and has 674,590,718 ordinary shares in issue, each carrying the right to one vote. This figure should be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007 (as amended). Trading venue Currency Aggregated Volume Volume Weighted Average Price XDUB EUR 555,000 0.9738 XLON EUR Nil n/a In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below. ISIN: IE00BGHQ1986 Category Code: MSCU TIDM: HBRN LEI Code: 635400MHRA4QVVFTON18 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

