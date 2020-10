Der Chipentwickler Dialog Semiconductor hat am Dienstagabend die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Hier hat das Unternehmen offenbar mehr verkauft als bislang erwartet. Der Umsatz dürfte bei etwa 386 Millionen Dollar liegen, teilte das Unternehmen mit. Anfang August hatte Dialog noch Erlöse von 340 bis 380 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.Anleger zeigten sich erfreut. Der Aktienkurs von Dialog legte am Mittwochmorgen auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als ...

