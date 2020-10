John McAfee, Gründer des gleichnamigen Software-Konzerns und prominenter Krypto-Enthusiast, ist für seine exzentrische Art und Konflikte mit dem Gesetz berüchtigt. Nun wurde der 75-jährige US-Amerikaner in Spanien verhaftet. Ihm drohen eine Auslieferung in die USA und eine Haftstrafe.Dem Software-Entwickler John McAfee droht wegen Vorwürfen der Steuerhinterziehung und unlauterer Werbung für Kryptowährungen eine jahrelange Haftstrafe in den USA. Sowohl die Börsenaufsicht SEC als auch das Justizministerium ...

