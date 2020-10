Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Meldung, dass US-Präsident Trump nach lediglich drei Tagen Krankenhaus wieder ins Weiße Haus zurückkehrte, sorgte gestern für Erleichterung unter den Marktteilnehmern, so die Analysten der Helaba.EZB-Chefin Lagarde habe hingegen die Risiken der Corona-Pandemie betont. So könnte die zweite Coronawelle die Erholung der Wirtschaft in der Eurozone verlangsamen und die erwartete V-förmige Erholung "wackelig" ausfallen. ...

