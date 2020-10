Wien (www.anleihencheck.de) - Bei der Zinssitzung im September beschloss die russische Notenbank (CBR), den Leitzins unverändert bei 4,25% zu belassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während sie dabei einen leicht taubenhaften Ton an den Tag gelegt habe, habe die CBR jedoch gleichzeitig auf erhöhte Risiken hingewiesen. Grundsätzlich habe sie indessen bestätigt, die Möglichkeit einer weiteren Leitzinssenkung auch künftig prüfen zu wollen, sollten sich die Rahmenbedingungen weiterhin in Einklang mit ihrem Basisszenario entwickeln. Das Basisszenario der CBR sollte - zumindest bezüglich der Inflationsprognose von 3,7 bis 4,2% p.a. für Ende 2020 - mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. Bislang würden die übrigen fundamentalwirtschaftlichen Entwicklungen ebenfalls zu den Grundannahmen der CBR passen. Alles in Allem könne die CBR den Zinssatz entweder senken oder auf dem aktuellen Niveau halten, da die möglichen Folgen der mannigfaltigen Risiken nicht leicht abzuschätzen seien (z.B. wie stark mögliche Sanktionen bzw. eine zweite Corona-Welle auf den RUB-Wechselkurs sein könnten). ...

