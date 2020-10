US-Präsident Donald Trump tritt in Sachen Konjunkturpaket kräftig auf die Bremse und nimmt den Bullen damit den Wind aus den Segeln. Die Stimmung am frühen Mittwochmorgen ist am deutschen Aktienmarkt daher eher eingetrübt. Absage an KonjunkturpaketTrump hatte die Regierung und seine Partei, die Republikaner, am Vorabend angewiesen, bis nach der Wahl nicht mehr mit den Demokraten über weitere Corona-Hilfsmaßnahmen ...

