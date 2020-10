Mainz (ots) -Sonntag, 11.Oktober 2020, 13.30 UhrErstausstrahlung Die Azoren ragen als Spitzen riesiger Unterwasservulkane aus dem Atlantik. Die immergrüne Inselgruppe inmitten des atlantischen Ozeans lockt mit faszinierenden Landschaften und idyllischen Dörfern. 3sat zeigt die Dokumentation "Die Azoren - Grünes Inselparadies" am Sonntag, 11. Oktober 2020, 13.30 Uhr, in Erstausstrahlung und stellt die Azoren vor.Die Azoren kennt jeder Europäer - aus dem Wetterbericht. Über den neun Inseln entsteht das Azorenhoch, das anderswo für schönes Wetter sorgt. Der rund 1400 Kilometer vom europäischen Festland entfernte Archipel ist ein Naturparadies und weit entfernt von Massentourismus. Dabei hat die Inselgruppe, die zu Portugal gehört, einiges zu bieten - von Whalewatching über Touren zu erloschenen Vulkanen, Baden in heißen Quellen bis hin zu Wanderungen durch Wälder und Weingärten sowie zahlreichen Möglichkeiten für Wassersportler und Geotouristen.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zu den Filmen sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/azorenDie Doku im Video-Stream: https://kurz.zdf.de/qJd/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4727004