Gestern war der bislang Volumen stärkste Emissionstag am EUR Credit Markt im noch jungen Monat Oktober. In Summe platzierten 11 Emittenten EUR 13,4 Mrd. Besonders zwei Emissionen stachen gestern unserer Meinung nach heraus. Zum einen die Dualtrache Hybrid Emission (erwartet Baa3/BBB/BBB) der Eni SpA (A: EUR 1,5 Mrd., 2,75 %, PNC %; B: EUR 1,5 Mrd., 3,375 %, PNC9) mit einem Gesamtvolumen von EUR 3 Mrd. welche in Summe ein Orderbuch von über 13 Mrd. aufbauen konnte. Zum anderen die Nykredit AT1 Emission, welche vor allem durch die signifikante Einengung des Emissionsspreads während des Pricing Prozesses in Erinnerung bleiben dürfte. So lag die ursprüngliche Preisindikation für die Emission (EUR 500 Mio., NC6) bei 4,75 % das Finale Pricing erfolgte dann bei 4,125 % bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...