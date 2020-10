Sehr fest präsentierte sich der heimische Markt, der ATX konnte mit einem Plus von 1,6% deutlich mehr zulegen als der europäische Durchschnitt. Besonders im Mittelpunkt stand Andritz, der Anlagenbauer konnte um 7,6% zulegen, nachdem JPMorgan die Einstufung von "neutral" auf "overweight" erhöht hatte und auch das Kursziel von 39,0 Euro auf 40,0 Euro nach oben revidierte. Das Unternehmen hat ein im Frühling 2020 gestartetes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen, war zudem am Vorabend bekannt geworden. Von März bis gestern wurden 661.500 Stück Aktien, das sind 0,64 Prozent am stimmberechtigten Grundkapital, im Wert von 18,1 Millionen Euro zurückgekauft. Stark zeigten sich auch die heimischen Banken, die Bawag führte den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...