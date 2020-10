Unterföhring (ots) - Starke Show: "Joko & Klaas gegen ProSieben" erzielt am Dienstagabend im Schnitt sehr starke 14,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und gewinnt damit klar die Prime Time. ProSieben erreicht am Dienstag einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 11,2 Prozent (14-49 J.).Im Schnitt erzielen die Herbst-Ausgaben der dritten Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" sehr gute 14,8 Prozent Marktanteil (14-49 J.).Sportliche Strafe mit Nachspiel: ProSieben gewinnt neben der Prime Time auch die Show - für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf heißt es jetzt: Gut Kick! Der Sender setzt seine beiden Angestellten am Dienstag, 13. Oktober, ab 17:45 Uhr für das U21 EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina auf ProSieben MAXX live als Kommentatoren ein. Moderiert wird "ran Fußball: Deutschland - Bosnien-Herzegowina" von Christian Düren, Experte ist René Adler."ran Fußball: Deutschland - Bosnien-Herzegowina" mit den Kommentatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf - Dienstag, 13. Oktober 2020, ab 17:45 Uhr, live auf ProSieben MAXX und auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | P7S1Entertainment BIErstellt: 07.10.2020 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4727009