Der USD/CAD verliert über 1,3300 an Aufwärtsdynamik und nähert sich damit dem höchsten Stand seit letztem Freitag - Der Zusammenfluss des 200-HMA und des 50% Fibonacci-Retracements stellt die bullisch MACD-Signale in Frage - Die Verkäufer werden an den späten Montag Hochs auf ihre Chance warten - Der USD/CAD fällt während der frühen asiatischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...