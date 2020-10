London (ots/PRNewswire) -- NaturalWorks.comsteht für 100 % biologische, vegane und glutenfreie CBD-Produkte - in der Schweiz angebaut, laborgeprüft und zertifiziert- Das NEUE Breitband-CBD-Öl von NaturalWorks ist das erste Produkt, das auf den Markt kommt- NaturalWorks wird in vielen europäischen Ländern verfügbar sein, darunter Deutschland, Belgien, Frankreich, Niederlande, Italien und Schweiz Das in der Schweiz ansässige Expertenteam hinter NaturalWorks ist davon überzeugt, dass die Natur der Schlüssel zu einer gesünderen Lebensweise und einem besseren Lebensstil ist. Seine Mission? Nutzung des riesigen brachliegenden Potenzials der Cannabispflanze, um natürliche Lösungen für einige sehr reale Herausforderungen zu schaffen.NaturalWorks beruht auf den Prinzipien der Ethik und Nachhaltigkeit. Unter Einsatz strengster wissenschaftlicher Forschung und Innovation und unter Anwendung bewährter Verfahren hat sich NaturalWorks verpflichtet, Produkte aus Cannabis von höchster Qualität zu entwickeln, um sicherzustellen, dass jeder Kunde von all dem Guten profitieren kann, das die Pflanze zu bieten hat.AUS DER NATURAlle Cannabisblütenchargen von NaturalWorks werden in der Schweiz von erfahrenen Erzeugern biologisch angebaut, die seit Generationen Landwirte sind und sich um die Pflanzen ebenso kümmern wie um ihre natürliche Umgebung und ihre Gemeinschaften. Vor der Verarbeitung wird jede Blütencharge unabhängig getestet, um ihr genaues Cannabinoidprofil zu ermitteln und zu bestätigen, dass sie frei von Schwermetallen und anderen gefährlichen Toxinen ist. Nach der Verarbeitung wird das resultierende Öl in ähnlicher Weise erneut getestet, um das Cannabinoid-Profil zu erstellen.Biologischer Anbau ist der Schlüssel zur Qualität des CBD-Öls von NaturalWorks. Das CBD-Öl von NaturalWorks ist gentechnikfrei, pestizidfrei, frei von Schwermetallen und 100 % rein pflanzlich.FÜR DIE GESUNDHEITCannabis ist eine äußerst vielseitige Pflanze mit einer Fülle von Verwendungsmöglichkeiten und gesundheitlichen Vorteilen und einem noch größeren unentdeckten Potenzial. Jedes Jahr wenden sich immer mehr Menschen dem CBD-Öl zu, um ihre Gesundheit zu stärken und ihr Wohlbefindens zu steigern. Bis heute hat CBD-Öl ein großes Potenzial bei der Behandlung verschiedener Beschwerden gezeigt, darunter (und nicht nur) chronische Schmerzen, Schlaflosigkeit[i], Angstzustände[ii], Depressionen, PTSD, Verbesserung der Darmgesundheit und Linderung einiger entzündlicher Zustände wie Arthritis[iii].FÜR DAS WOHLBEFINDENNaturalWorks setzt sich auch dafür ein, Menschen einander näher zu bringen und den Zugang zu ganzheitlichen und natürlichen Lösungen für alle zu verbessern, mit dem Ziel, eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit mit Sinn, Zweckorientierung und Herz aufzubauen. Um diesen höheren Zweck mit Leben zu erfüllen, wurde die NaturalWorks-Website als wissenschaftlich fundierte und unvoreingenommene Informationsquelle für alle CBD-Anfragen konzipiert. Wöchentlich wird ein neuer Blog zu verschiedenen CBD-Themen veröffentlicht.NEUES Breitband-CBD-Öl von NaturalWorksDieses CBD-Mehrzwecköl ist von Anfang an nicht nur gentechnik-, pestizid- und schwermetallfrei, sondern auch zu 100 % rein pflanzlich. Es kann in Form einfacher Tropfen eingenommen oder in Getränke und Speisen gemischt werden. Es wird zu einem regulären UVP-Preis von 45,00 EUR angeboten und kann auf der eu.naturalworks.com (https://eu.naturalworks.com/) Website bestellt werden.Pressekontakt:richten Sie bitte an:PR@naturalworks.com, +44 20 8895 6383Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1307513/NaturalWorks_Broad_Spectrum_Oil.jpgOriginal-Content von: NaturalWorks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148853/4727069