Bonn (www.anleihencheck.de) - Neue Konjunkturdaten deuten auf eine zweigeteilte Entwicklung der Wirtschaft im Euroraum hin, so die Analysten von Postbank Research.Mit einem Anstieg um 4,4 auf 56,6 Punkte im September habe vor allem der Stimmungsindex für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland für eine positive Überraschung gesorgt. Das Pendant für die Eurozone sei auf 53,7 Punkte gestiegen und signalisiere eine kräftige Expansion im Industriesektor. Die exportorientierte Industrie profitiere in starkem Maße von einer schnellen Erholung des globalen Handels nach dem Ende des Lockdowns. ...

