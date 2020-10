DJ Tschentscher: Müssen Pandemie in Großstädten in den Griff bekommen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat in der Diskussion um innerdeutsche Reisebeschränkungen mehr Maßnahmen zur Eingrenzung der Coronavirus-Infektionen in den Großstädten gefordert. "Die Pandemie wird in den Metropolen entschieden", sagte Tschentscher im ZDF-Morgenmagazin. Dort stünden die Menschen eng miteinander in Austausch, lebten viele Menschen auf kleiner Fläche miteinander. "Dort müssen wir die Pandemie in den Griff bekommen, dann haben wir auch für ganz Deutschland etwas erreicht", betonte er.

Gegenüber innerdeutschen Reisebeschränkungen, wie sie Schleswig-Holstein für Risikogebiete verhängt hat, zeigte sich Tschentscher zurückhaltend. "Wir haben in Hamburg nie Reisebeschränkungen zwischen den Landesgrenzen gut gefunden", erklärte er. Es handele sich um Ballungsräume, in denen umgekehrt auch viele Menschen aus dem Umland in die Städte kämen. Konzentrieren müsse man sich vielmehr darauf, das Virus "in Schach" zu halten. "Das bedeutet in den großen Metropolen, in denen viel Virusaktivität ist, müssen wir Maßnahmen ergreifen, damit die Zahlen runtergehen."

In den vergangenen Tagen hatten Maßnahmen Schleswig-Holsteins viel Kritik hervorgerufen. Sie sehen unter anderem Einreisebeschränkungen für Personen aus vier Berliner Stadtbezirken vor, die als Corona-Risikogebiete eingestuft werden. Die Chefs der Staatskanzleien der Länder wollen am Mittwoch über möglichst einheitliche Maßnahmen sprechen.

