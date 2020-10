München, Köln (ots) - Am Ende konnten die YouTube-Stars in der großen Kuppel am Kölner Rheinufer ihr Glück kaum fassen. Mehr als 116.000 Bäume waren im Rahmen des fünftägigen Charity-Livestreams "YOUTOPIA - Gemeinsam für die Umwelt" gespendet worden. Für diesen Erfolg sorgten neben den Großspendern, die die Creator*innen mit ihren Tages-Challenges herausgefordert hatten, auch viele Einzelspender aus der riesigen Community, die das Geschehen im Netz zum Teil rund um die Uhr verfolgte.In der YOUTOPIA-Kuppel lebten YouTube Stars wie Jonas Ems, Kayla Shyx, Simon Will, Jacob Beautemps, Lisa Küppers, Insecthaus Adi, Regina Hixt, Marius Angeschrien, Janaklar, Marie Johnson, Gewitter im Kopf, Hey Moritz!, Tomatolix und Pocket Hazel 5 Tage lang zusammen, um ein abwechslungsreiches und spannendes Programm rund um den Klimawandel zu gestalten. Gäste wie der Meeresbiologe und Haitaucher Lukas Müller oder die Tierärztin Hannah Emde, die sich für den Artenschutz engagiert, berichteten von ihrer Arbeit. Viele Prominente, unter ihnen Günther Jauch, Judith Rakers, Eckart von Hirschhausen, Cem Özdemir und Ranga Yogeshwar unterstützten YOUTOPIA mit ihren Auftritten und trugen zum Erfolg des Projekts bei. Die 116.000 gespendeten Bäume werden nun von der Organisation "Plant for the Planet" auf einer Fläche von ca. einem Quadratkilometer in Mexico gepflanzt.YouTopia-Erfinder und Science-YouTuber Jacob Beautemps: "Es ist für mich immer noch unfassbar, dass aus dieser kleinen Idee ein Projekt wurde, mit dem wir über 100.000 Bäume gepflanzt haben. Es war auf jeden Fall eine krasse Reise. Wir haben alle viel Neues über unsere Umwelt gelernt und ich durfte unglaublich tolle Menschen kennenlernen, mit denen ich nun für immer verbunden bin. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, damit YouTopia auch in 2021 stattfindet. Das habe ich versprochen und gemeinsam bekommen wir das hin!"YOUTOPIA ist eine Produktion von i&u TV/LEONINE, die von YouTube/Google und ausgewählten Sponsoren unterstützt wurde, bei denen Nachhaltigkeit ein zentrales Unternehmensziel ist: E.ON Energie Deutschland, Toyota Deutschland, ALDI Nord und ALDI SÜD, Volvic, Ritex und toom Baumarkt.Über LEONINE:LEONINE ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Das Unternehmen wurde 2019 durch den Zusammenschluss der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV, Wiedemann & Berg Film und W&B Television gebildet.Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und co-produziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE, zu denen Wiedemann & Berg Film, W&B Television, i&u TV, Odeon Film und Odeon Entertainment gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.Über i&u TV:i&u TV produziert Informations- und Unterhaltungsformate für die größten TV-Sender Deutschlands und digitale Plattformen. Zu den Produktionen zählen einige der erfolgreichsten Primetime Shows im deutschen Fernsehen wie "Klein gegen Groß", "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger, "Die ultimative Chartshow" und "stern TV". Neben Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger stehen für die Shows von i&u TV regelmäßig die beliebtesten und bekanntesten Moderatoren Deutschlands vor der Kamera.Zu den Aktivitäten von i&u TV zählen darüber hinaus der Auf- und Ausbau sowie das Channel-Management der YouTube Kanäle "Klein gegen Groß" und "stern TV". Mit dem eigenen YouTube-Channel "Breaking Lab" betreibt i&u TV mit YouTube Creator Jacob Beautemps außerdem einen erfolgreichen Wissenskanal, der kürzlich für die Goldene Kamera in der Kategorie "Best of Information" nominiert wurde.Produktionen von i&u TV wurden nominiert und ausgezeichnet u.a. mit Goldene Kamera, Bambi, Deutscher Fernsehpreis, YouTube Award, CNN Journalist Award, Deutscher Comedypreis, Bayerischer Fernsehpreis.Pressekontakt:Pressekontakt LEONINE:Henriette GutmannHead of Corporate Communication & Sales MarketingTel. +49 (0)89 999 513 - 181Email: henriette.gutmann@leoninestudios.comPressekontakt YOUTOPIA / Interviewanfragen mit Gästen und YouTube Creators:Marcus ProschProsch CommunicationsEmail: marcus@prosch-communications.deOriginal-Content von: LEONINE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/4727113