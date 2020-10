DJ MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - US-Kartellbericht für Techs kein Thema

FRANKFURT (Dow Jones)--Entgegen den vorbörslichen Erwartungen sind Europas Börsen am Mittwoch wenig verändert gestartet. Dass US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen zu einem weiteren Wirtschafts-Hilfspaket eingestellt hat, belastet mithin nicht. Offenbar waren die Erwartungen, dass es zu einer Einigung kommen werde, an den Börsen ohnehin sehr gering. Trump wirft den Demokraten vor, in dem Paket zu viele Dinge unterbringen zu wollen, die nichts mit der Corona-Bekämpfung zu tun hätten. Nach einer Wiederwahl wolle er das Paket aber sofort auf den Weg bringen, ließ Trump wissen. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 12.899, der Euro-Stoxx-50 tendiert kaum verändert bei 3.234 Punkten.

Keinen Belastungsfaktor für den Technologiesektor stellt bislang der Untersuchungsbericht des US-Wettbewerbsausschusses dar. Er stellt fest, dass die Marktmacht der US-Technologiekonzerne einem Monopol gleichkomme. Damit könnte eine Zerschlagung der "FAANG"-Unternehmen von Facebook bis Google ein Thema für die Börsen werden. Der Bericht selbst spricht derweil von möglichen Anpassungen des Wettbewerbsrechts. Auch dürfte für eine Zerschlagung der politische Wille in Washington fehlen, nicht zuletzt weil eine solche die Stellung der chinesischen Technologiekonkurrenz stärken würde.

Fensehduell zwischen Mike Pence und Kamala Harris

Laut der Deutschen Bank könnte der Untersuchungsbericht im Falle eines demokratischen Wahlsieges von Relevanz werden. Interessant in diesem Zusammenhang ist das anstehende Fensehduell zwischen den beiden Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten Mike Pence und Kamala Harris. Hier könnte es im Gegensatz zur Debatte zwischen Trump und Biden tatsächlich auch um Sachthemen gehen. In den Umfragen liegt Biden weiter komfortabel vor Trump, das trifft auch auf viele "Swing States" zu. Damit scheint Trump nicht von seiner Covid-19-Erkrankung zu profitieren.

Europas Technologiewerte zeigen sich wie erhofft resistent gegen den Kursrutsch der US-Pendants. "Das Monopolthema ist eine reine US-Story und betrifft nur Internetkonzerne und Plattformen", sagt ein Händler. In Europa notiert der Stoxx-600-Branchenindex der Technologiewerte mit 0,2 Prozent im Plus und damit im Mittelfeld aller Branchen. Kursstützend wirkt dazu die erhöhte Umsatzprognose von Dialog Semiconductor.

Keine Marktbelastung stellen die schwächeren Daten zur deutschen Industrieproduktion für August dar. Allerdings ist der unerwartete leichte Rückgang laut der Commerzbank in erster Linie auf einen Sondereffekt zurückzuführen. In den kommenden Monaten dürfte die Produktion weiter zulegen, wenn auch nicht mehr mit dem Tempo der vergangenen Monate.

Wirtschaftsdaten von Rang stehen am Mittwoch nicht an. Eher rückt die Geldpolitik in den Fokus. Neben einer EZB-Sitzung wird das Fed-Protokoll vorgelegt. Zudem reden am Abend fünf US-Notenbanker auf diversen Veranstaltungen.

Dialog Semiconductor gewinnen 2,8 Prozent. Das Technologieunternehmen hat die Umsatzprognose für das dritte Quartal erhöht und leicht über den Rand der bisherigen Prognosespanne genommen. "Dialog profitiert stärker als erwartet von den ganzen kleinen Verbraucherprodukten wie Kopfhörern bis Fitness-Trackern", kommentierte ein Händler.

Überraschend starker Gewinnanstieg bei Tesco

Als überraschend stark wird der Gewinnanstieg von Tesco (plus 2,5 Prozent) im Handel bezeichnet. "Das liegt über den Erwartungen", kommentiert ein Händler. Der Gewinn konnte im ersten Halbjahr noch stärker als der Umsatz gesteigert werden, und das trotz steigender Kosten wegen der Coronakrise.

Airbus reagieren mit 1,7 Prozent Minus vergleichsweise gedämpft auf die negativen Branchenaussagen von Boeing am Vorabend. An Wall Street war deren Aktie darauf um fast 7 Prozent eingebrochen. Boeing hatte ihre Nachfrageprognose für die kommenden zehn Jahre um rund 11 Prozent nach unten genommen.

