Der Absatz von Elektroautos boomt. Vor allem Tesla wächst in Deutschland weiterhin stark. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat nun die neuen September-Zahlen veröffentlicht. So wurden im abgelaufenen Monat 265.227 Autos zugelassen - immerhin acht Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Doch die Musik spielt längst im Sektor der batteriebetriebenen Fahrzeuge. So wurden 21.188 neue Elektro-PKW gemeldet - ein Plus von beeindruckenden 260 Prozent.Daher brilliert in der neuen Absatzstatistik vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...