Kampf ums Weiße Haus - Wer führt künftig die USA?

Wenn man den US-Medien Glauben schenken mag, geht es bei den kommenden US-Präsidentschaftswahlen um nichts weniger als die Seele Amerikas. Auch an den Aktienmärkten wird der Kampf um das Weiße Haus genau beobachtet.

Auf die "Swing States" kommt es an

Am 3. November finden die nächsten US-Präsidentschaftswahlen statt. Amtsinhaber und Kandidat der Republikanischen Partei, Donald Trump, möchte eine zweite Amtszeit. Eine solche möchte der Kandidat der Demokratischen Partei, Joseph "Joe" Biden, natürlich verhindern. Wenn es nach den Umfragen geht, dürfte der ehemalige Vizepräsident unter Präsident Barack Obama das Rennen machen. Mitte September sah realclearpolitics.com im Schnitt der betrachteten Umfragen Biden bei 49,0 Prozent und damit 5,9 Prozentpunkte in Führung gegenüber Trump (43,1 Prozent). Es bietet sich ein ähnliches Bild wie vor vier Jahren. Bei den Wahlen 2016 sagten die Umfrageinstitute ebenfalls einen Sieg der Kandidatin der Demokratischen Partei voraus. In diesem Fall von Hillary Clinton. Es kam jedoch anders.

Obwohl sich Clinton mit einem Vorsprung von fast drei Millionen Stimmen die Stimmenmehrheit ("Popular Vote") sichern konnte, wurde der aus New York stammende Immobilienmogul Donald John Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Möglich macht dies ein besonderes Wahlsystem. Der Präsident wird vom Wahlmännerkollegium ("Electoral College") gewählt. Jeder Bundesstaat entsendet eine bestimmte Anzahl von "Wahlmännern". Trump konnte sich vor vier Jahren den Sieg sichern, weil er in wichtigen "Swing States" wie Pennsylvania, Wisconsin, Florida oder Michigan knapp die Stimmenmehrheit errang. Auch in diesem Jahr stehen die "Swing States" besonders im Fokus, da die meisten Bundesstaaten fast schon traditionell entweder an die Demokraten ("blue states") oder Republikaner ("red states") gehen.

Corona und Black-Lives-Matter-Proteste im Fokus

Das weltweit wütende Coronavirus und die Proteste in den Städten Amerikas gegen Polizeibrutalität und institutionellen Rassismus haben den Wahlen eine noch größere Bedeutung verliehen. Bei den Demokraten verweist man auf die Bilanz des Präsidenten, wenn es um den Umgang mit COVID-19 geht. Laut Statistiken der Johns-Hopkins-Universität meldeten die USA Ende September mehr als 7 Millionen bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der Toten überschritt die Marke von 200.000. Gemessen an den Corona-Fällen verlieren diese Zahlen jedoch etwas ihren Schrecken. So ist es eher diese Statistik, auf die Donald Trump und seine Anhänger verweisen, wenn es um die Einschätzung des Umgangs des US-Präsidenten mit der Corona-Pandemie geht. Außerdem führen sie das bereits Ende Januar 2020 verhängte US-Einreiseverbot für China-Reisende an. Ohne dieses wären aus ihrer Sicht deutlich mehr Menschen in den USA am Coronavirus gestorben. Für zusätzliche Brisanz sorgte die Anfang Oktober bekannt gegebene Infektion des US-Präsidenten und zahlreicher Personen aus seinem Umfeld mit dem Virus. Auch bei der Einschätzung der wirtschaftlichen Lage herrscht große Uneinigkeit.

