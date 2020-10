Original-Research: Diversified Gas & Oil PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Gas & Oil PLC

Unternehmen: Diversified Gas & Oil PLC

ISIN: GB00BYX7JT74



Anlass der Studie: Beteiligungsvereinbarung mit Oaktree Empfehlung: Kaufen

seit: 07.10.2020

Kursziel: GBP1,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Gas & Oil PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von GBp 150,00.

Zusammenfassung:

DGOC bohrt selbst keine Bohrlöcher und daher wird das Produktionswachstum (Erdgas machte 90% der Volumenproduktion von 2019 aus) fast ausschließlich durch Akquisitionen erzielt. DGOC hat Akquisitionen für ca. USD1,7 Mrd. seit der Notierung in London Anfang 2017 getätigt. Diese Akquisitionen machen über 95% des aktuellen Umsatzes der DGOC aus. Die derzeit niedrigen Rohstoffpreise dürften die Konsolidierung im Gas- und Ölsektor vorantreiben. Die am 5. Oktober mit Oaktree angekündigte strategische Beteiligungsvereinbarung ermöglicht es der DGOC, auf Geschäfte in einer Größenordnung zuzugreifen, die für das Unternehmen allein nicht realisierbar gewesen wären, und gleichzeitig die erforderlichen Investitionskosten spürbar zu senken. Im Rahmen der Vereinbarung wird Oaktree bis zu USD1 Mrd. zur Finanzierung von einvernehmlich vereinbarten Akquisitionen von PDP-Assets (Produced Developed Producing) mit Transaktionsbewertungen von mehr als USD250 Mio. über einen Zeitraum von drei Jahren beitragen. Der Beitrag von DGOC wird der Finanzierung von Oaktree entsprechen, und DGOC wird die erworbenen Assets betreiben. Im Rahmen der Initial Promote-Komponente der Vereinbarung erhält DGOC eine Beteiligung von 52,5% für eine Investition von 50% und Oaktree eine Beteiligung von 47,5% für eine Investition von 50%. Im Rahmen der Reversion Promote-Komponente der Vereinbarung überträgt Oaktree 15% ihrer Beteiligung an DGOC, vorausgesetzt, dass ihre Investition eine interne Rendite (IRR) von 10% erzielt. In diesem Szenario würde der Anteil von DGOC an einem erworbenen Asset auf 59,625% klettern und der Anteil von Oaktree auf 40,375% fallen. Unter der Annahme, dass Oaktree und DGOC beide USD1 Mrd. investieren, bietet Initial Promote den DGOC-Aktionären einen sofortigen Wertzugewinn von USD 50Mio., und Reversion Promote bietet die Chance einer erhöhten längerfristigen Rendite. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von GBP1,50 bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Gas & Oil PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his GBp 150.00 price target.

Abstract:

DGOC does not drill wells itself and so output growth (natural gas accounted for 90% of 2019 production by volume) is achieved almost solely through acquisitions. DGOC has made ca. USD1.7bn of acquisitions since its early 2017 listing in London. These acquisitions account for over 95% of current revenue. Current low commodity prices are likely to drive consolidation within the gas and oil sector. The strategic participation agreement announced with Oaktree on 5 October will allow DGOC to access deals on a scale which would not have been feasible on a standalone basis while significantly reducing capital intensity. Under the terms of the agreement Oaktree will contribute funding of up to USD1bn for mutually agreed acquisitions of PDP (produced developed producing) assets with transaction valuations greater than USD250m for a period of three years. DGOC will match the funding provided by Oaktree and will be the operator of any assets acquired. Under the Initial Promote component of the agreement DGOC will receive a 52.5% working interest for a 50% investment and Oaktree a 47.5% interest for a 50% investment. Under the Reversion Promote component of the agreement Oaktree transfers 15% of its working interest to DGOC on achieving a 10% unlevered IRR on its investment. In this scenario DGOC's stake in an acquired asset would rise to 59.625% and Oaktree's stake would fall to 40.375%. Assuming Oaktree and DGOC both invest USD1bn, Initial Promote provides immediate USD50m accretion to DGOC shareholders. Reversion Promote provides opportunity for enhanced longer term economics. We retain our Buy recommendation and GBP1.50 price target.

