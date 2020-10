DJ DIW: Abbau des Ehegattensplittings kann Milliarden einspielen

BERLIN (Dow Jones)--Ein Abbau des Ehegattensplittings könnte die Erwerbsbeteiligung von Frauen und gleichzeitig die Steuereinnahmen für den Staat erhöhen. Die Arbeitsstunden verheirateter Frauen würden um 1,7 Prozent und ihre Teilnahme am Arbeitsmarkt um 0,6 Prozentpunkte steigen, heißt es in einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Insgesamt könnten bis zu 10 Milliarden Euro mehr an Steuern erzielt werden, davon allein 2 Milliarden Euro durch die Arbeitsmarkteffekte.

Die Effekte treten laut der Studie ein, wenn statt der seit den 1950er Jahren geltenden Praxis ein Realsplitting mit einem niedrigen Übertragungsbetrag von maximal 9.696 Euro eingeführt würde. Damit könnten nur Einkommen in Höhe des Grundfreibetrags von besserverdienenden Partnern auf die geringer verdienende Partnerin übertragen werden. Die Empfängerin muss den Betrag als sonstiges Einkommen versteuern. Dadurch ist auch bei Alleinverdiener-Ehepaaren das Existenzminimum beider Partner steuerfrei gestellt. Die Belastungen werden dabei zum Großteil von Paaren aus den obersten beiden Einkommensdezilen getragen.

Mit dem zusätzlichen Steueraufkommen könnten Familien über höheres Kindergeld, Kinderfreibeträge oder auch eine bessere Kinderbetreuungsinfrastruktur breit entlastet werden, empfehlen die DIW-Experten. "Das hilft gerade Familien mit kleineren Kindern viel mehr als die paar Euro, die sie beim Ehegattensplitting sparen", sagt Stefan Bach, der die Studie zusammen mit Björn Fischer, Peter Haan und Katharina Wrohlich durchgeführt hat. Der Vorschlag sei relativ leicht umzusetzen und vermeide auch unerwünschte Verteilungswirkungen zugunsten von besserverdienenden Doppelverdiener-Paaren.

Komplett abgeschafft werde das Ehegattensplitting in Deutschland auf absehbare Zeit indes nicht, sagt Co-Autorin Wrohlich: "Eine Individualbesteuerung wie in Schweden oder Österreich kann aufgrund von rechtlichen Hürden in Deutschland nicht eingeführt werden." Die Steuerexperten haben für ihre Berechnungen sowohl traditionelle Vorschläge untersucht wie Vorschläge des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium und des Internationalen Währungsfonds.

October 07, 2020

