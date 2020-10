Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit der Aussicht auf einen "relativ normalen" Wahlkampf zwischen Trump und seinem Konkurrenten Biden haben sich die Spreads von Senior Financials gestern reduziert, so die Analysten der Helaba.Die Spekulationen über Fusionen in der Eurozone seien gestern vom Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank genährt worden. So solle Sewing zufolge der Hauptteil der Umstrukturierung bis Ende des Jahres abgeschlossen sein und eine Übernahme bereits im nächsten Jahr sei nicht ausgeschlossen. Voraussetzung dafür sei, dass sich die Rentabilität und der Aktienkurs erholen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...