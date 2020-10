Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit der DNB Boligkreditt und der Yorkshire Building Society waren in den vergangenen fünf Handelstagen zwei Institute mit EUR-Benchmarktransaktionen am Markt aktiv, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Für die Norweger sei es dabei die erste EUR-Benchmarkanleihe (ISIN XS2238292010/ WKN A283FH) im laufenden Jahr gewesen. Zuletzt sei das Institut im Januar 2019 am Markt aktiv gewesen. Genau wie damals hätten sie einen EUR 750 Mio. großen Covered Bond mit einer Laufzeit von sieben Jahren platziert. Mit einer Bid-to-Cover-Ratio von 1,4 sei der jüngste Deal zudem ähnlich nachgefragt gewesen wie in der ersten Januarwoche 2019 (1,3). Mit Blick auf das Pricing würden sich hingegen deutliche Unterschiede zeigen. So sei die jüngste Transaktion mit einer Guidance von ms +10 Bp area in die Vermarktung gegangen und habe letztlich vier Basispunkte enger bei ms +6 Bp gefixt werden können. Die Emissionsrendite habe bei -0,291% gelegen. Zu Beginn des Jahres 2019 habe das Pricing noch bei ms +20 Bp und die Rendite bei +0,650% gelegen. Der nun platzierte Deal sei vorwiegend an Investoren aus der DACH-Region (34%), den Benelux-Ländern (23%) sowie UK & Irland (29%) gegangen. Bei der Investorenart hätten mit 78% Banken-Treasuries dominiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...