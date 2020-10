Der Düngerkonzern K+S verschafft sich mit dem milliardenschweren Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts dringend benötigte finanzielle Luft. Die Sparte gehe an Stone Canyon Industries Holdings LLC, Mark Demetree und Partner, wie die Hessen am Montagabend in Kassel mitteilten. Die Aktie hat mit einem Kurssprung auf die Nachricht reagiert und die wichtige 200-Tage-Linie überwunden. Das Bankhaus Lampe traut dem Wert noch deutlich mehr zu.Auf 12 Euro taxiert das Bankhaus den fairen Wert der K+S-Aktie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...