Bern (awp/sda) - Der Bund soll den regionalen Personenverkehr in den Jahren 2022 bis 2025 mit 4,4 Milliarden Franken unterstützen. Das schlägt der Bundesrat vor. Das sind rund 300 Millionen Franken mehr als in der laufenden Periode.Der Bundesrat hat am Mittwoch die Vernehmlassung eröffnet. Mit dem Geld könnten die Mittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...