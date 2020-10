Die US-Arzneimittelbehörde FDA will, dass in Versuchen von Coronavirus-Impfstoffen die Teilnehmer mindestens zwei Monate beobachtet werden. Dies teilte die Behörde am Dienstag auf ihrer Website mit. Die neue Richtlinie macht es wenig wahrscheinlich, dass - wie von Präsident Donald Trump in Aussicht gestellt - erste Impfstoffe noch vor der Wahl am 3. November zugelassen werden.Die Zweimonats-Frist läuft ab Verabreichung der letzten für eine Immunisierung nötigen Impfdosis. Die Impfstoff-Entwickler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...