NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4050 US-Dollar belassen. Die Papiere stehen zudem auf der "Focus List" des Hauses. Analyst Douglas Anmuth rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für den Prime Day in der kommenden Woche einen Umsatz von rund 7,5 Milliarden US-Dollar. Der Onlinehändler profitiere vom frühen Start in die Weihnachtsshopping-Zeit./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2020 / 01:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2020 / 04:00 / EDT

