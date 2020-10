DJ Kabinett beschließt EU-weite Zusammenarbeit bei Auslandsinvestitionen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Änderung zur Außenwirtschaftsverordnung beschlossen, mit der innerhalb der Europäischen Union die Zusammenarbeit bei der Prüfung von Auslandsinvestitionen intensiviert werden soll.

Ab Sonntag werde der neue EU-weiten Kooperationsmechanismus eingeführt und die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten verstärkt, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. Dazu würden sich die Mitgliedstaaten sowie die EU-Kommission über laufende Prüfverfahren austauschen.

"Dieser neue EU-weite Kooperationsmechanismus soll den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in der EU stärken und ist ein wichtiger Schritt hin zu einem europaweiten level-playing-field bei der Prüfung von Auslandsinvestitionen", erklärte das Ministerium.

Erkenntnisse könnten so gegenseitig im Rahmen der jeweiligen nationalen Investitionsprüfungen berücksichtigt werden, so das Ministerium. In Deutschland sei dafür eine nationale Kontaktstelle im Wirtschaftsministerium eingerichtet worden.

Der Kooperationsmechanismus beruht auf der EU-Screening-Verordnung. Mit der bereits Anfang Juli in Kraft getretenen Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes wurde die gesetzliche Grundlage hierfür geschaffen. Die jetzige 16. Novelle der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) setze den Kooperationsmechanismus nun abschließend um.

Parallel stimmen die Ressorts weiterhin die Details einer weiteren Novellierung der Außenwirtschaftsverordnung ab. Im Fokus dieser weiteren Novelle steht die Erweiterung der Fallgruppen mit besonders prüfrelevanten Unternehmen auf Hersteller und Entwickler von Hoch- und Zukunftstechnologien.

