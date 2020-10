IKOULA, führend im IaaS-Sektor und auf dedizierte Server, Outsourcing und Cloud Computing spezialisiert, verstärkt seine Präsenz in Europa, indem es seine professionellen Lösungen rumänischen und portugiesischen Unternehmen über eigens eingerichtete Websites anbietet.

Nachdem IKOULA zunächst eine Niederlassung in den Niederlanden und dann in Spanien eröffnet hatte, setzt das Unternehmen mit dem Angebot seiner Dienstleistungen und Produkte in zwei neuen europäischen Ländern seine internationale Geschäftsentwicklung konsequent fort und bekundet seine Bereitschaft, sich für ein wettbewerbsfähiges, offenes, interoperables und verantwortungsbewusstes europäisches IT-Ökosystem einzusetzen.

"Die europäische Expansion ist gut begründet", erklärte Jules-Henri Gavetti, President und Mitbegründer von IKOULA. "Mit unseren Aktivitäten in Portugal können wir unsere Präsenz auf der iberischen Halbinsel verstärken und das Standbein für einen potenziellen künftigen Einsatz in Lateinamerika schaffen. Der Eintritt in den rumänischen Markt mit seinem starkem Wachstumspotenzial ist nicht nur ein Bezug auf die familiären Wurzeln, sondern öffnet uns auch die Türen zu den osteuropäischen Märkten und versetzt uns in die Lage, alle unsere Kunden so nah wie möglich an ihren Endkunden zu betreuen.

IKOULA hat im Laufe seiner über 20-jährigen Erfahrung vollständige und effiziente professionelle Angebote und Infrastrukturen entwickelt, die für alle Arten von Unternehmen unabhängig vom Sektor geeignet sind, von Kleinstunternehmen über KMU bis hin zu großen Firmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

