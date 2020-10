DJ SPD-Fraktion will notfalls auf Lieferkettengesetz verzichten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, hat eine grundlegende Abschwächung des in der Koalition umstrittenen Lieferkettengesetzes abgelehnt. "Wir werden kein Gesetz machen, das den Namen nicht verdient", sagte Schneider zu Journalisten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) habe in der Union bis auf Entwicklungminister Gerd Müller (CSU), mit dem zusammen er den Gesetzentwurf vorgelegt hat, "nicht so viele Verbündete gehabt", erklärte er.

"Ein Gesetz, das erst ab 5.000 Beschäftigten gilt, das können wir uns dann auch sparen", sagte Schneider mit Blick auf entsprechende Kompromissvorschläge. Dann sei die Anwendbarkeit sehr gering. "Dann machen wir es lieber nicht", erklärte Schneider.

Zudem stellte er sich gegen Forderungen der Grünen nach einem Baustopp für Autobahnen. "Wenn es so käme und die Grünen das durchsetzen würden, wäre das eine Gefahr für unseren Wohlstand", warnte der SPD-Fraktionsgeschäftsführer. Schneider verwies auf Widersprüche bei den Grünen zwischen ihrem Handeln als Regierungspartei in der Landespolitik und als Opposition im Bund. Die SPD suche da auch die Auseinandersetzung. Auch auf anderen Feldern gebe es "Doppelzüngigkeit und Doppelmoral" bei den Grünen. "Das werden wir uns jedenfalls nicht mehr bieten lassen", kündigte Schneider an.

