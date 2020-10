Das "Data Pros of Tomorrow"-Stipendium von SentryOne vergibt 5.000 USD an einen Vollzeitstudenten in einer datenorientierten Disziplin

SentryOne gab heute die Einführung eines Stipendiums in Höhe von 5.000 USD bekannt, das SentryOne "Data Pros of Tomorrow"-Stipendium, um Vollzeitstudenten zu unterstützen, die im Frühjahrssemester 2021 an akkreditierten U.S.-Colleges oder Universitäten einen Abschluss in Informatik, Datenanalyse oder anderen datenorientierten Disziplinen anstreben.

SentryOne hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 dem Dienst, der Ausbildung und dem Wachstum der SQL-Server-Gemeinschaft verschrieben. Im Laufe der Zeit hat SentryOne Hunderte von Webinaren und Veranstaltungen abgehalten, Tausende von Blog-Posts erstellt und das Leben von Hunderten von Datenbankadministratoren verbessert, indem das Unternehmen Softwarelösungen anbietet, mit denen Kunden sicherstellen können, dass Datenbanken vollständig optimiert und zuverlässig arbeiten.

Die Lösungen von SentryOne haben einen tiefgreifenden Einfluss auf die Unterstützung von Organisationen bei der Aufrechterhaltung des Flusses unternehmenskritischer Daten für Kunden in allen Branchen gehabt, vom Gesundheitswesen über die Fertigung bis hin zum Bildungswesen. Das "Data Pros of Tomorrow"-Stipendium von SentryOne spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, die Entwicklung zukünftiger Datenexperten zu fördern.

Um sich für das SentryOne "Data Pros of Tomorrow"-Stipendium zu bewerben, müssen Bewerber eine schriftliche Arbeit mit 800 bis 1.000 Wörtern einreichen, in der sie ihre persönliche Beziehung zu Daten erläutern, die Auswirkungen von Daten auf ihre Ausbildung untersuchen und darlegen, wie sich die Nutzung von Daten im Jahr 2020 und darüber hinaus verändern wird. Der Aufsatz sollte Forschungsarbeiten aus neueren Studien in diesem Bereich zitieren und erklären, welche Tools und Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Wert der erhobenen Daten zu steigern. SentryOne wird einen Gewinner für das Stipendium auswählen und ein Guthaben in Höhe von 5.000 Dollar für die Studiengebühren für das Frühjahrssemester 2021 vergeben.

Weitere Informationen zur Bewerbung finden Sie auf unserer Stipendienseite.

Über SentryOne

SentryOne unterstützt Unternehmen bei der Beschleunigung der Datenbereitstellung mit Datenbank-Performanceüberwachungs- und DataOps-Lösungen für SQL Server, Azure SQL Database und die Microsoft-Datenplattform. Wir versetzen Datenexperten in die Lage, die Performance über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg zu verbessern, und zwar mit unübertroffener Skalierbarkeit, branchenweit bestem Kundensupport und den auf dem Markt leistungsstärksten Funktionen für das Datenperformance-Management. Zu unserem erstklassigen Team gehören mehrere Microsoft MVPs und wir haben Standorte in Charlotte, NC; Jacksonville, FL; Boston, MA; und Dublin, Irland. Erfahren Sie mehr unter SentryOne.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201007005471/de/

Contacts:

Amanda Brown

Leiterin Marketing-Kommunikation

+1 (980) 495-3891

abrown@sentryone.com