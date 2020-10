DJ Adidas ernennt Amanda Rajkumar zur Personalvorständin

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas ernennt Amanda Rajkumar zur Personalvorständin. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, wird Rajkumar, 48, Anfang 2021 den Vorstand ergänzen, der dann inklusive Rajkumar aus sechs Mitgliedern besteht. Die Britin ist laut Mitteilung ausgewiesene Personalexpertin mit mehr als 24 Jahren Berufserfahrung im Personalwesen globaler Organisationen.

Zu Adidas komme sie von BNP Paribas, wo sie über mehr als elf Jahre Führungspositionen im Personalbereich für verschiedene Geschäftsbereiche mit Sitz in Großbritannien und den USA innegehabt habe. Zuletzt leitete sie die Personalabteilung für die Region Amerika und verantwortete die Intermediary Holding Company von BNP Paribas in Amerika. Zuvor war sie fast ein Jahrzehnt lang für JPMorgan in verschiedenen leitenden HR-Management-Positionen tätig.

"Ihre langjährige Erfahrung im Personalwesen und ihr profundes Verständnis von Inklusion und Mitarbeiterbedürfnissen wird Amanda Rajkumar hervorragend in den Vorstand und bei Adidas einbringen können", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Rabe.

Rajkumars Vorgängerin Karen Parkin war Ende Juni nach Kritik schwarzer US-Mitarbeiter des Konzerns zurückgetreten.

