Hannover (ots) - Mit Beginn der Herbstferien im Norden macht die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HTMG) unter dem Motto "Der perfekte Ferientag" Lust auf einen Besuch in der Urlaubsregion Hannover. Eine bunte Mischung an Freizeitaktivitäten lädt dabei zu einem attraktiven Ferientag ein: Vormittags auf dem Roten Faden die Sehenswürdigkeiten erkunden - kleine Kaffee- und Shoppingpausen inklusive. Nachmittags dann beim Neon-Minigolf, auf dem Trampolin-Parcours oder beim LaserTag neue Funsportarten ausprobieren. Tierisch und spannend wird es bei einem Besuch im Erlebnis-Zoo Hannover mit einer anschließenden Stadtrundfahrt im Hop-on Hop-off Doppeldeckerbus."Mit Abstand schöne Ferientage in der Region Hannover verbringen, dazu laden wir ein. Unsere Hotels, Freizeiteinrichtungen, Restaurants sowie der Einzelhandel sind sehr gut vorbereitet, damit unsere Gäste hier eine entspannte Zeit verbringen können. Die Nähe und Kombination zwischen Stadt und Natur verspricht einmalige Erlebnisse," so Hans Nolte, Geschäftsführer der HMTG.Für alle Hannover-Fans, die den Aufenthalt mit einer Übernachtung verbinden möchten, bietet sich ein abendlicher Besuch im GOP Varieté Theater, im Schauspielhaus oder in einem der vielfältigen Restaurants an. Am nächsten Tag stehen dann mit einem Ausflug zur Marienburg, zum Deister oder zum Steinhuder Meer spannende Naturerlebnisse auf dem Ferienprogramm. Die Angebote und Möglichkeiten in der Urlaubsregion sind spannend erholsam oder auch natürlich urban.Fünf individuelle Vorschläge für den perfekten Ferientag sind als Großflächenplakat entstanden. An rund 200 Plakatflächen in Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Göttingen oder Wolfsburg laden diese farbenfrohen Motive ab dem 9. Oktober zu einem Hannover-Besuch ein. Anzeigen in Tageszeitungen in Schleswig-Holstein und Niedersachen sowie entsprechende Online-Werbung sind ebenfalls Teil der Kampagne. Radiopartner ist das Deutsche Städte-Network (DSN), das mit den Sendern Radio 21, Rockland Radio und Antenne Sylt Hörer im gesamten Norden sowie in Hessen und Rheinland-Pfalz erreicht. In den Nachbarländern Dänemark und den Niederlanden werben Anzeigen in den Tageszeitungen und Internetseiten von "Jydske Vestkysten" und "Vrijetijdkrant" für den Besuch im herbstlichen Hannover.Geheimtipps für Kinder, Ausflugstipps und Wissenswertes für die ganzen Familie, ob mit Übernachtung oder als Tagesausflug - die Internetseite www.visit-hannover.com/derperfekteferientag (http://www.visit-hannover.com/derperfekteferientag) liefert dazu alle Informationen.Pressekontakt:Maike ScheunemannHannover Marketing und Tourismus GmbH0511 - 123490-26presse@hannover-marketing.dewww.visit-hannover.comOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42831/4727502