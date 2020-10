Bonn (www.anleihencheck.de) - Die britischen Währungshüter haben auf ihrer September-Sitzung einstimmig beschlossen, am aktuellen geldpolitischen Kurs festzuhalten, so die Analysten von Postbank Research.Zwar habe die Bank of England (BoE) auch den Hinweis auf Abwärtsrisiken für das BIP aus ihrem Statement gestrichen, dennoch betone sie immer noch die ökonomischen Risiken, die von einem Wiederanstieg der Coronavirus-Infektionen sowie dem nahenden Ende der Brexit-Übergangsphase ausgehen würden. ...

